Sampierdarena: crolla il soffitto di un'aula scolastica

Un pezzo di controsoffitto è crollato all'interno di un'aula della succursale della scuola media Barabino al centro civico Buranello di Sampierdarena. A denunciare l'episodio, avvenuto prima che gli studenti entrassero a scuola, è il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi. Ha spiegato che è intervenuta la squadra tecnica per la rimozione dei detriti e che i ragazzi sono stati poi temporaneamente inseriti in altre classi dell'istituto perché l'aula è inagibile.

"Si sono staccati dei calcinacci - spiega Colnaghi - c'è stato quindi un crollo ed è venuto giù un pezzo di controsoffitto, altri listelli rimangono pericolanti. Questa è una delle scuole per cui avevamo chiesto a più riprese interventi e che doveva anche essere inserita all'interno del Pnrr, ma sono state scelte altre scuole e in altre zone di Genova che, forse, per qualcuno sono più importanti. Mi sembra quasi inutile ricordare - afferma - che vengono utilizzati fondi pubblici per spostare i depositi chimici a Sampierdarena quando poi ci troviamo a convivere con situazioni di questo tipo. Qui ci sono infiltrazioni e problemi anche in altre aule e all'interno dell'istituto. Sarei curioso di andare a vedere gli istituti scolastici di altri quartieri coinvolti dai fondi Pnrr per vedere se si trovano in condizioni del genere".

"Ci tengo a sottolineare - prosegue il presidente del Municipio Centro Ovest - che questa non è manutenzione ordinaria, quella con i pochi soldi che abbiamo viene fatta. Questi sarebbero lavori che dovrebbe fare il Comune utilizzando i propri fondi. Noi possiamo cambiare una maniglia, intervenire su una perdita in bagno o cambiare i vetri, ma non possiamo fare interventi così impattanti. I nostri tecnici stanno provando a mettere in sicurezza l'area, ma chiedo all'amministrazione comunale cosa sarebbe successo se in aula ci fossero stati i ragazzi in classe. Fortunatamente il crollo è avvenuto di notte e dopo un giorno di festa. Questa - sostiene Colnaghi - non è comunque l'unica scuola di Sampierdarena in questa situazione. Chiediamo un intervento pronto e rapido da parte del Comune, qui ci sarebbe da togliere tutto il vecchio controsoffitto, controllare cosa c'è sotto, rifarlo tutto. Valutate voi - conclude nel video postato sui social il presidente del Centro Ovest - se vale di più la salute dei nostri ragazzi o lo spostamento dei depositi chimici a Sampierdarena o una funivia che non porta a nulla".

"I ragazzi oggi erano impegnati in una lezione di fotografia fuori dall'istituto scolastico - aggiunge Colnaghi a Genova Today - al momento sono rimasti ovviamente fuori, poi verrà presa una decisione sulla sistemazione provvisoria parlando con i genitori. La scuola fa parte di un istituto comprensivo, ci sono alcune ipotesi al vaglio, sicuramente non saranno fatti rientrare fino a quando la situazione non sarà considerata sicura. Noi - conclude - possiamo intervenire solo sull'ordinaria amministrazione, per il resto serve un intervento del Comune con dei fondi e un progetto per una scuola che vive una situazione veramente complicata da molti anni".