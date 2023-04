Controsoffitto crollato, scuola chiusa e polemiche: "Bucci, tanti proclami e pochi fatti"

Proseguono i controlli all'interno della succursale della scuola media Barabino al centro civico Buranello di Sampierdarena dopo il crollo di una porzione di controsoffitto nella giornata di mercoledì 26 aprile 2023. L'episodio, avvenuto prima che gli studenti entrassero a scuola, era stato denunciato dal presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi che aveva attaccato la giunta Bucci per il mancato inserimento della struttura nell'elenco delle scuole coinvolte dai lavori legati ai fondi del Pnrr. "Giovedì 27 aprile la scuola rimane chiusa - spiega Colnaghi - perché sono necessarie nuove verifiche, i ragazzi delle sei classi sono dirottati presso altri istituti del quartiere".

Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno poi attaccato la giunta Bucci. I pentastellati per voce dello stesso presidente del Municipio Centro Ovest Colnaghi e del senatore Luca Pirondini: "Mentre le destre genovesi pensano a sciocchezze di portata planetaria e selfie autocelebrativi - affermano - nelle scuole comunali crollano i soffitti. Bucci e i suoi, nella loro foga di mettersi in posa con l’indice a indicare superflue 'vittorie', si sono dimenticati di puntare lo stesso dito in alto: l’avessero fatto, andando oltre il proprio naso e oltre l’ego smisurato che li spinge a lodarsi sul nulla, si sarebbero accorti che molti plessi versano in pessime condizioni. Quanto occorso ieri nella scuola media del Centro civico Buranello ne è la prova provata: la destra che amministra non si cura delle delegazioni e mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e dei loro figli".

Colnaghi poi ricorda quanto denunciato nei mesi scorsi, quando mise l’accento sulla necessità "di interventi urgenti per le scuole di Sampierdarena e San Teodoro". "Oggi - continua -, mentre i soldi del PUI Sampierdarena vengono dirottati e destinati ad altre zone (penso ad esempio ai 25 milioni che da Lungomare Canepa sono stati spostati sulla Foce), i nostri plessi cadono a pezzi. Quante altre volte dovrò dire che urge destinare fondi ai servizi primari come le scuole? Dobbiamo aspettare un secondo crollo e sperare che si verifichi di notte o nei giorni festivi quando le aule sono vuote? Ieri come oggi resta inaccettabile che somme importanti vengano stanziate per altri ambiti come il vergognoso dislocamento a Sampierdarena dei depositi chimici. Credo che la sicurezza dei nostri figli dovrebbe essere al centro dei pensieri e degli investimenti di questa amministrazione".

Il senatore Pirondini aggiunge: "La chiusura della scuola genovese per la festività del 25 aprile ha evitato che il crollo del soffitto si traducesse in una tragedia simile a quella che nel 2015 ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni in una scuola di Rivoli in Piemonte. È evidente che questa destra non impara proprio mai dalle tragedie passate e reitera nell’errore di non ascoltare chi i territori li vive per davvero. È il caso del presidente del Municipio Colnaghi che ha il polso della situazione, ha più volte chiesto interventi urgenti ma nonostante questo è stato ignorato. Quante altre richieste di aiuto - conclude con una domanda Pirondini - intende ignorare la destra che mal governa?”.

Anche il Partito Democratico ha attaccato la giunta Bucci con una nota firmata dal gruppo consiliare in Comune: "I tetti delle scuole non devono crollare - si legge -. Tutte le istituzioni devono fare ogni azione possibile affinché eventi del genere non si manifestino. Fortunatamente il crollo è avvenuto quando nessuno era presente, ma la tragedia è stata sfiorata per puro caso. La manutenzione degli edifici scolastici - incalza il Pd - deve essere prioritaria. Da settimane la Giunta è alle prese con la riorganizzazione del servizio educativo per gestire alcuni fondi straordinari del Pnrr, ma da tempo genitori e associazioni studentesche denunciano lo stato di degrado delle scuole genovesi, perché quella che manca è la gestione ordinaria per garantire un ambiente sicuro a studenti e personale scolastico".

"Ancora una volta - sostiene il Partito Democratico - constatiamo il vuoto carattere propagandistico dei proclami del Sindaco che dice di lavorare per una città a misura di famiglie e dove i giovani possano trovare opportunità di formazione, quando la realtà dei fatti è che a Genova la manutenzione ordinaria dell’edilizia scolastica non è una priorità per l’amministrazione. Mentre il Comune discute di dove ricollocare i bambini che perderanno le proprie classi a causa della manutenzione straordinaria garantita dai fondi del Pnrr, i soffitti delle scuole crollano. Chi amministra la nostra città ha deciso, infatti, di relegare la sicurezza scolastica a provvedimenti straordinari, senza dedicare a essa un necessario piano ordinario che mappi le esigenze del territorio e intervenga per garantire l’agibilità di ogni scuola genovese. Ci chiediamo - conclude il Partito Democratico - quali siano le priorità della Giunta Bucci e quale idea di scuola abbia. Da anni, in questa città le risorse sembrano non mancare mai per eventi spot dal carattere sensazionalistico, ma poi non si trovano quando bisogna riparare i soffitti delle scuole. Forse nella visione del Sindaco solo chi può permettersi di frequentare una scuola privata ha diritto di vedersi garantita la sicurezza degli spazi scolastici che vive ogni giorno?".

Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha replicato: "Abbiamo effettuato sopralluogo con il presidente del Municipio 2 Michele Colnaghi e i responsabili dell'area tecnica comunale. Un fatto molto grave, che non doveva accadere, al quale rimedieremo immediatamente e io ne sarò garante; un incidente di percorso che ci rende ancora più determinati nel proseguire il deciso lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione dei plessi scolastici che abbiamo intrapreso con investimenti che non hanno precedenti nella storia del Comune di Genova".

"Desidero ribadire con grande convinzione - prosegue il vicesindaco - che il tema delle scuole è e resta la priorità assoluta della programmazione dei lavori pubblici del nostro Comune e che, a riprova di ciò, sono davvero tanti gli interventi in corso di realizzazione (ieri, solo per citare il caso più recente, ho avuto la gioia di inaugurare la nuova palestra e i nuovi servizi igienici della scuola di Teglia). Lo stiamo constatando in questi giorni dove, tra le tante cose, siamo molto impegnati nei trasferimenti di varie classi proprio per consentire lavori molto importanti finanziati attraverso il Pnrr e non solo, cosa che in passato non è mai accaduta, pur con tutti i disagi fisiologici in situazioni di questo genere. Mi scuso con tutti, soprattutto con i genitori e il personale scolastico, per quanto è avvenuto con l'impegno di trasformare questa vicenda in un'opportunità per fare sempre meglio e sempre di più".