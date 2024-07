Sampierdarena cambia volto, sopralluogo del vice sindaco

Procedono a pieno ritmo i cantieri degli interventi di rilancio della storica delegazione di Sampierdarena. Lunedì 22 luglio il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, accompagnato dal presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, e dai tecnici, ha effettuato un tour di sopralluoghi, che hanno riguardato lungomare Canepa, la nuova viabilità di Sampierdarena, i voltini di via Buranello, villa Scassi fino a forte Belvedere.

Sono 36 i lavori programmati e già finanziati con varie fonti di finanziamento per 140 milioni di euro (Pnrr-Pui Sampierdarena, Pnrr Bando rigenerazione urbana 2021, Pnc Progetto Forti, Pnrr Progetto inclusione, Pnrr DM 05.08.2020 messa in sicurezza medie opere, Pnrr L 160/2019 art 1 DM 11/11/2020 piccole opere), a cui vanno aggiunti i progetti del settore Mobilità sugli Assi di Forza e sullo sviluppo della rete delle piste ciclabili urbane e metropolitane (per un totale di 475 milioni di euro sul territorio comunale).

Lungomare Canepa (26,5 milioni di euro)

Una nuova greenway collegherà, con percorsi ciclopedonali, il nuovo parco della lanterna a levante con la zona Fiumara a ponente. Si tratta della riqualificazione di 1,2 km dell'attuale viabilità, allargando la fascia di rispetto tra lungomare Canepa e i fabbricati, traslando la sezione stradale di 2 metri.

Verranno inseriti: aree verdi attrezzate, percorsi ciclopedonali, zona di sosta alberata (120 nuove alberature), strutture di fondazione per successiva realizzazione barriera fonoassorbente.

Sono terminati i lavori sulle corsie lato mare, ora sono in corso lavori sulle tre corsie centrali, compresa la sostituzione di tutta la rete di teleriscaldamento di Ireti. La fine lavori prevista è a giugno 2025.

Via Sampierdarena (8,5 milioni di euro)

Sono in corso i lavori di riqualificazione e di realizzazione della pista ciclabile, con la riqualificazione pedonale dei percorsi storici, tra via Dottesio e piazza Monastero, inserimento del verde pubblico lungo tutto l'asse della via, con alberi e verde orizzontale, in grado di migliorare la vivibilità e mitigare l'effetto 'isola di calore' e favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche nelle porzioni di suolo de-impermeabilizzato.

Il nuovo assetto della viabilità pubblica e privata prevede: una corsia dedicata a un asse - nell'ambito dei 4 Assi di forza - per il trasporto pubblico locale elettrico, corsie per la mobilità locale lenta e controviali, la razionalizzazione delle aree di sosta dei veicoli, accessibilità dei marciapiedi, nuove aree attrattive per il transito pedonale, con sedute e potenziamento della pubblica illuminazione, inserimento e predisposizione di un sistema di videosorveglianza.

Voltini di via Buranello (5,5 milioni di euro)

Al sopralluogo ha partecipato anche l'assessore al Commercio, Paola Bordilli. Sono iniziati a fine aprile i lavori per la riqualificazione di diversi voltini ferroviari sottostanti il viadotto ferroviario della linea Genova-Ventimiglia, di proprietà di Rfi e concessi al Comune di Genova in comodato d'uso gratuito, nella zona di via Giacomo Buranello e piazza Vittorio Veneto a Genova.

In totale sono state dati in comodato d'uso al Comune 23 voltini e 34 nicchie a uso commerciale (il cui bando sarà pubblicato dopo l'estate) e associativo. Ogni modulo, che sarà inserito nei voltini, sarà un prefabbricato, montato in opera, coibentato e isolato. I voltini saranno dotati di finiture, cablaggio per la rete, impianti di aereazione, riscaldamento, illuminazione, bagni piastrellati e intonacati.

È stato anche previsto uno spazio per consentire le ispezioni da parte dei tecnici di Rfi, che si svolgono ogni anno. La cantierizzazione a lotti è stata pensata per evitare disagi alla viabilità e partirà da piazza Vittorio Veneto. I lavori dureranno 12 mesi complessivamente con temine previsto entro il 2025.

Parco di Villa Scassi (1,6 milioni di euro)

Gli interventi previsti nel progetto sono il recupero dei due ninfei del parco e il secondo grande ninfeo collocato sulla terrazza adornata da grandi rampe simmetriche e la fontana del Nettuno. Poi si proseguirà con la sostituzione della pavimentazione in asfalto con una ecologica e altamente drenante. Inoltre ci sarà il recupero funzionale dell'ex pista di pattinaggio, l'inserimento di attrezzature outdoor per la terza età e il recupero delle funzionalità motorie.

L'inserimento di un gioco adatto a una fascia di età dai 4/12 anni sono principalmente finalizzate sviluppare elevate abilità motorie con azioni motorie complesse, lo sviluppo della socializzazione. Sono terminati il restyling della fontana del Nettuno e la realizzazione del parco giochi inclusivo.

Forte Belvedere (11,5 milioni di euro)

L'intervento riguarda il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza dell'area con particolare attenzione alle preesistenze storiche e con la creazione di un nuovo parco urbano, potenziando e ampliando la vocazione sportiva e del complesso. I più recenti lavori hanno interessato il piazzale sommità-area locale bar, la centrale termica, l'area bunker e i locali ipogei.

Tra gli interventi più importanti si segnalano il consolidamento del muro a sostegno della poggiolata davanti al bar; la posa di tutte le canalizzazioni e le tubazioni al servizio della nuova centrale termica con il ripristino del passaggio e lo smontaggio di un muro di contenimento; la ripulitura dei locali ipogei a tutela del sistema originario di raccolta e smaltimento delle acque piovane, e la pulizia del paramento esterno in pietra. La fine lavori è prevista per luglio 2025.