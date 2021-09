Sampierdarena: a spasso con cocaina, manganello e un coltello

Un genovese di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sampierdarena per porto d'armi e oggetti atti a offendere e detenzione per

uso personale di sostanza stupefacente.

L’uomo, pregiudicato, è stato fermato per un controllo e perquisito dai militari che lo hanno trovato in possesso di un manganello in legno, di un coltello in acciaio nonché di un involucro contenente circa 0,5 grammi di cocaina.

Il tutto è stato debitamente sequestrato dai militari.