"Pregiudicati, ubriachi, risse e violenza", chiuso un circolo per 30 giorni

Licenza sospesa per trenta giorni a un circolo di Sampierdarena dopo i ripetuti episodi di violenza. Il provvedimento è stato preso dal Questore di Genova a termine degli accertamenti svolti dalla Polizia. Il circolo, in vico Alberto di Bozzolo, non è nuovo a questo tipo di provvedimento, infatti dal 2011 a oggi, nonostante l’avvicendarsi di diverse gestioni, è stato più volte monitorato dalle forze dell’ordine e oggetto di sospensioni delle autorizzazioni.

"Questo ultimo provvedimento - si legge nella nota - è stato ritenuto necessario per porre fine a una situazione grave di pericolosità sociale ingenerata dalle condotte violente dei frequentatori del circolo, molti dei quali pregiudicati, spesso correlate a un’incontrollata assunzione di bevande alcoliche".

L’ultimo episodio di violenza si è verificato lo scorso 27 aprile, alla prime luci dell’alba, quando cinque equipaggi della Polizia sono intervenuti perché era stata segnalata una lite con aggressione a una donna. Il responsabile, prima all'interno del locale e poi all'esterno, si era scagliato contro l'ex compagna utilizzando una grossa pietra, poi si era scatenata una rissa tra due gruppi di persone. Gli agenti erano riusciti a dividere i contendenti e a riportare la calma, non senza difficoltà anche a causa del deflusso degli avventori del locale, visibilmente ubriachi. L'agressore era stato denunciato per lesioni aggravate e sanzionato per ubriachezza.

"Il provvedimento - spiegano ancora dalla Questura - è stato notificato dai poliziotti del commissariato Cornigliano ed è stato adottato per scongiurare il ripetersi di fenomeni violenti e aggressivi a garanzia dell’ordine e della sicurezza. L'obiettivo è impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, affinché non si ingeneri nei cittadini l’erronea convinzione di dover convivere nell’illegalità e nel timore di aggressioni". Vuole inoltre avere un "effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte".

