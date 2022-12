Ricorso respinto, sala scommesse resta chiusa

Chiusura confermata per la sala scommesse in via Walter Fillak a Sampierdarena, dopo che il Tar della Liguria ha respinto il ricorso del titolare contro il Comune. L'esercente aveva chiesto di annullare un provvedimento dell'Amministrazione che vietava la "prosecuzione dell'attività di sala scommesse" e respingeva la "richiesta di rilascio autorizzazione all'installazione di apparecchi".

In seguito alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, riporta Agipronews, era stata evidenziata la vicinanza della sala a due luoghi sensibili (un negozio compro oro e un luogo di culto), facendo scattare il regolamento comunale basato sulla legge regionale in materia di gioco.

La norma del 2012 vieta l'installazione di apparecchi da gioco in un raggio di 300 metri da determinati 'luoghi sensibili'. Alle Regioni, affermano i giudici, "non è preclusa l'adozione di misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati 'sensibili'".

Quindi, non può essere messa in dubbio la competenza della Regione "a disporre interventi per prevenire la 'ludopatia', tra cui anche l'attribuzione ai Comuni della competenza regolamentare di fissare distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi 'sensibili'".