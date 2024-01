Corsie ridotte in lungomare Canepa, lunga coda verso il centro

Rallentamenti in direzione levante in lungomare Canepa e in strada Guido Rossa. Così è iniziata la mattina di lunedì 15 gennaio 2024 sulle strade genovesi. A causare coda non è la nuova viabilità del nodo di San Benigno, ma la riduzione da tre a due corsie di lungomare Canepa.

Lavori, che comportano code anche sulle autostrade, in particolare tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest e tra Genova Ovest e Sampierdarena e in A10. Come spiega la polizia locale, la riduzione a due corsie è destinata a protrarsi nei prossimi giorni.

In concomitanza con i lavori in lungomare Canepa (tratto tra via Fiamme Gialle e strada Guido Rossa), dal 9 al 19 gennaio nella fascia oraria 21/6, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni è previsto il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di circolazione sulle due corsie interessate dai lavori. Dal 10 fino al 19 gennaio limite di velocità di 50 km/h.

Nel tratto di lungomare Canepa tra via Fiamme Gialle e strada Guido Rossa sono stabiliti nella fascia oraria 21-6 dall'11 gennaio al 7 febbraio limite di velocità di 30 km/h, divieto di circolazione sulle due corsie interessate dai lavori; i flussi veicolari e accessi/uscite dalle aree di cantiere dovranno essere coadiuvati da idonei movieri idoneamente equipaggiati.

Dal 12 gennaio fino al 7 febbraio limite di velocità di 50 km/h; per i conducenti dei veicoli provenienti da via Pacinotti, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma dell'obbligo di svolta a destra, all'intersezione con lungomare Canepa; obbligo di fermarsi e dare la precedenza e conferma di proseguire diritto, all'immissione in lungomare Canepa per i conducenti dei veicoli, che percorrono la rampa di accesso alla carreggiata mare proveniente dalla rotatoria Fiumara.