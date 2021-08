Scappa dalla polizia e cade da un muraglione: soccorso in codice rosso

In via Paolo Reti a Sampierdarena nel tardo pomeriggio

/ Via Paolo Reti

Un uomo di circa 30 anni è precipitato da un muraglione cadendo in via Paolo Reti a Sampierdarena, è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale Villa Scassi di Genova in codice rosso. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 agosto 2021.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe tentato di scappare dagli agenti della Polfer all'interno della stazione di Sampierdarena, ancora da ricostruire la dinamica dell'episodio e i motivi della fuga che si è conclusa con un volo da circa otto metri di altezza.