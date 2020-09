Sampierdarena, distribuzione gratuita di bidoncini per l’organico

Prende il via martedì 29 settembre la nuova campagna di comunicazione per Sampierdarena, a cui si aggiungerà la prossima settimana il quartiere di San Teodoro, legata alla raccolta differenziata dell’umido e ai tanti servizi che Amiu offre ai genovesi.

7.500 famiglie riceveranno nuovo materiale informativo per realizzare correttamente tutta la raccolta differenziata, in particolare del rifiuto organico, attraverso dépliant in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. Sarà appesa anche una locandina nei portoni e ci sarà la possibilità di ritirare il bidoncino per separare in casa gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, presso diversi punti del quartiere. In più i grandi contenitori marroni, presenti nelle postazioni di multiraccolta, sono stati sostituiti da quelli più piccoli per la rimodulazione e una maggiore razionalizzazione del servizio di raccolta.

Il bidoncino per l’organico, che sarà distribuito gratuitamente in alcune farmacie sampierdarenesi, negli Ecovan nei giorni di presenza a Sampierdarena e nel nuovo “Sportello Ambientale” all’interno del centro civico Buranello: un punto informativo che nasce da un accordo con l'associazione “Ambiente Energia al Quadrato”, costituita da ex dipendenti comunali. Questo punto è una vera novità e un segno di distinzione per il quartiere, che si riscoprirà più ‘verde’ anche grazie ad altri due nuovi ecopunti, ad accesso controllato, che saranno aperti nei prossimi mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi nuovi servizi messi in campo da Amiu per incentivare e favorire tutta la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, metalli e vetro e di conseguenza controllare e diminuire il volume del residuo non differenziabile.

Dove ritirare gratuitamente il bidone per l'organico a Sampierdarena