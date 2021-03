Sampierdarena, la denuncia dei residenti: «Assembramenti in strada a base di alcol: ci sentiamo abbandonati»

La presenza di persone spesso ubriache e senza mascherina è stata segnalata in diverse zone del quartiere , in particolare tra largo Gozzano e piazza Tre Ponti

Assembramenti durante il coprifuoco tra persone spesso ubriache e quasi tutte senza mascherina. La denuncia arriva dai residenti di Sampierdarena, esasperati dopo numerose segnalazioni e nessun cambiamento.

La presenza di persone che in strada bevono e si riuniscono violano le norme anti coronavirus è stata segnalata in via Sampierdarena, piazza Tre Ponti e largo Gozzano. Alcuni residenti hanno anche immortalato la scena nella speranza che possa aiutare a prendere provvedimenti.

«Ci sentiamo abbandonati - si sfoga una residente di piazza Tre Ponti - ho chiamato diverse volte in una settimana il 112 ma nessuno è mai intervenuto».