Sampierdarena: sorpreso a rubare su un'auto, giovane in manette

Nella notte fra lunedì 28 e martedì 29 dicembre 2020 la polizia ha arrestato in via Spataro a Sampierdarena un ecuadoriano 25enne per furto aggravato.

Il giovane è stato sorpreso dai poliziotti delle volanti mentre, all'interno di una vettura in sosta a cui era stato infranto un vetro, s'impossessava di alcune monete.

Questa mattina la direttissima.