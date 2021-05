Si barrica in casa e tiene un amico in ostaggio per evitare il carcere

Si è barricato in casa prendendo in ostaggio un conoscente per non essere portato in carcere dai carabinieri che, dopo ore di mediazione, sono riusciti a entrare nell'appartamento e a procedere con l'ordine di carcerazione.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 23 maggio 2021 in vico Viani a Sampierdarena dove gli uomini del nucleo investigativo si sono recati per notificare a un 56enne genovese (con precedenti) un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria locale per scontare una pena detentiva per violenza sessuale.

L'uomo, affetto da patologia psichiatrica, si trovava in casa in compagnia di un conoscente e si è barricato in casa e i carabinieri hanno dovuto chiedere il supporto del personale specializzato dell'aliquota pronto Intervento, di un negoziatore e del comandante del nucleo investigativo, che ha preso in mano il comando delle operazioni.

L'uomo, dopo diverse ore di mediazione con l’intermediario, ha chiuso il conoscente all'interno di una stanza e gli specialisti del pronto intervento, con una trattativa diversiva, sono riusciti a entrare nell'appartamento attraverso una finestra che era stata dimenticata aperta. L'ostaggio è stato così liberato mentre il 56enne è stato immobilizzato e portato in caserma per poi essere trasferito nel carcere di Marassi dove dovrà scontare una pena di un anno e dieci mesi.