In casa con 2,5 kg di hashish, arrestato trafficante di droga

Circa 2,5 chilogrammi di hashish e 60 grammi di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri nell'appartamento di un trafficante di droga a Sampierdarena.

Durante la perquisizione i militari dell'Arma hanno sequestrato anche 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. La droga sequestrata, opportunamente lavorata ed immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare una cifra molto vicina ai 50mila euro. Lo spacciatore, un italiano di 25 anni, è stato arrestato e condotto in carcere.

Ancora operazioni anti spaccio da parte dei carabinieri. Ieri sera, giovedì 9 febbraio, il nucleo operativo della compagnia di Genova - Centro, insieme alle stazioni di San Teodoro e Scali e Carignano, con la collaborazione della polizia locale, hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti tre stranieri gravati da precedenti di polizia.

Il primo, un 30enne nigeriano è stato notato appartato con un 35enne italiano mentre gli cedeva dosi di cocaina/crack in cambio di denaro. Perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di 100 euro in banconote di vario taglio provento dell’illecita attività; un 25enne nigeriano è stato sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina/crack ad un marocchino, anch’egli gravato da precedenti di polizia.

Durante la perquisizione personale, sono stati trovati tra i suoi effetti personali la somma in contanti di circa 150 euro, provento dell’illecita attività; la stessa sorte è toccata ad un cittadino senegalese di 40 anni che, nel momento in cui stava cedendo alcune dosi di cocaina/crack ad un pregiudicato marocchino, è stato fermato dagli operanti e, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo suddivisa in dosi, nonché della somma in contanti di circa 200 euro, frutto dell’attività di spaccio.

Nel contesto del servizio, sono state inoltre identificate un centinaio di persone e controllati avventori e condizioni igienico sanitarie di due esercizi commerciali.