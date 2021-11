Molestatrice seriale arrestata a Sampierdarena: era l'incubo dei commercianti

La Polizia di Stato ha arrestato e condotto in carcere una 34enne rumena a seguito di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Genova, più volte

da lei trasgredito.

La donna da tempo era l’”incubo” degli esercenti di Sampierdarena che, oltre a perdere clientela e incassi a causa dei suoi comportamenti molesti e spesso indecenti verso chi entrava per comprare, hanno vissuto in un vero stato di paura ed esasperazione a causa della sua aggressività.

Per tali motivi era stata già denunciata e colpita da divieto di dimora nel comune di Genova, ma la 34enne lo aveva più volte violato.

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Cornigliano, l’hanno notata in evidente stato di ubriachezza in Piazza Vittorio Veneto ed essendo a conoscenza del suo provvedimento di cattura l’hanno identificata e condotta al carcere di Pontedecimo.