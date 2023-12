Aggressione sul bus, ferita una donna

Una donna è stata aggredita a bordo di un autobus dell'Amt, in transito in via Cantore a Sampierdarena. È successo poco prima delle 12.30 di martedì 19 dicembre 2023. A chiamare il 112 è stato l'autista del mezzo pubblico.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza dei Volontari del soccorso Fiumara, che ha accompagnato la donna in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, e una volante della polizia di Stato.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e fermato l'aggressore, che è stato accompagnato in questura per accertamenti. Da chiarire il motivo che ha scatenato la violenza.

"La nostra battaglia per garantire sicurezza di passeggeri e autisti va avanti visto che atti come questo sono all'ordine del giorno. Servono risorse aggiuntive da Roma per incrementare il personale delle forze dell'ordine, in modo che possano essere presenti sugli autobus, in borghese, in tutti gli orari", commenta Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna.