Infarto per un tifoso della Samp al gol di Quagliarella, rianimato in tribuna

Brutta avventura per un tifoso blucerchiato di 69 anni presente in tribuna allo stadio Luigi Ferraris per Sampdoria-Empoli.

Dopo il primo dei due gol realizzati da Quagliarella, dopo circa quindici minuti di partita, ha avuto un infarto ed è andato in arresto cardiaco. Il personale Anpas Liguria presente allo stadio è immediatamente intervenuto in soccorso del tifoso che è stato rianimato con il defibrillatore e si è ripreso tornando cosciente, vigile e orientato.

È stato quindi portato al San Martino in codice rosso e anche il direttore di gara, che ha ha assistito dal campo alla scena, è andato dai soccorritori a sincerarsi delle condizioni dell'uomo.