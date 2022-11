Minacciò il dirigente della Sampdoria Osti, l’agente sportivo Apostolopulos finisce a processo

"La prossima volta che ti vedo ti spacco la faccia". Le numerose minacce ricevute via whatsapp, tramite vocali, avevano spinto il dirigente sportivo dell'area tecnica della Samp, Carlo Osti, a denunciare l'agente sportivo Antonios Apostolopulos.

Il procuratore sportivo greco finirà davanti al giudice il 5 dicembre a Genova. Secondo l'accusa, Apostolopulos, procuratore di numerosi calciatori greci, nel giugno 2021 aveva inviato alcuni audio a Osti dopo una trattativa precedente non andata a buon fine.

"L'altra volta sei stato fortunato - si sente nei messaggi - perché c'erano altre due persone se no in questo momento eri all'ospedale. Prossima volta che ti vedo non ti risparmio".

In un altro vocale, ancora, l'agente dice: "Non scherzo, chiedi da me chi sono io, io non scherzo, io prossima volta che mi vedi scappi, io ti spacco il muso, te lo gonfio in una maniera incredibile". Osti aveva presentato querela tramite l'avvocato Maurizio Mascia.

Apostolopulos, se condannato, rischia la radiazione.