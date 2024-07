Salvini a Genova per parlare di grandi opere, ma niente incontro con Toti

Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è atteso oggi, lunedì 15 luglio 2024, a Genova per illustrare progetti e grandi opere in Italia e in Liguria.

L'appuntamento è alle ore 17, anche in streaming, presso il salone di Prima Classe della stazione marittima di Ponte dei Mille con la presentazione itinerante dei progetti infrastrutturali per il Paese 'L'Italia dei Sì 2023-2032: Progetti e grandi opere in Italia'.

Nei prossimi giorni Salvini potrebbe tornare in Liguria per incontrare il governatore Giovanni Toti, come chiesto da quest'ultimo, una volta che la procura darà il via libera, al momento non ancora arrivato.

Toti si trova ai domiciliari nella sua casa di Ameglia dopo l'ondata di arresti dello scorso 7 maggio nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Nel frattempo l'opposizione, che continua a chiedere a gran voce le dimissioni di Toti e nuove elezioni, ha organizzato per giovedì 18 luglio una manifestazione a Genova, a cui dovrebbero partecipare i leader nazionali Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte.