Salvini fischiato e contestato a palazzo San Giorgio

Matteo Salvini è stato fischiato stamattina al suo arrivo a Genova. Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture si è recato a palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità portuale, per la cerimonia di posa della 'prima pietra' della nuova diga foranea.

"Salvini, vieni dai lavoratori precari del porto", hanno urlato alcuni lavoratori in presidio davanti al palazzo con lo striscione "Il vostro porto cresce ma 75 famiglie muoiono di fame". In precedenza, i lavoratori avevano discusso a lungo con il sindaco Marco Bucci in merito alla loro vertenza per un'eventuale ricollocazione nelle partecipate del Comune di Genova.

Si tratta dei lavoratori somministrati della Compagnia Unica che chiedono una risposta definitiva alla richiesta di stabilizzazione. Il presidio è stato organizzato da Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Liguria.