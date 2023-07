Incendio pullman A12, l'autista verso le dimissioni dall'ospedale

Migliorano, per fortuna, le condizioni di Salvatore Todaro, l'autista del pullman andato a fuoco nella galleria Monte Giugo (poi sequestrata) domenica scorsa, sull'autostrada A12.

L'uomo ricoverato nella terapia intensiva cardiologica dell’ospedale San Martino di Genova, sarà sottoposto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 luglio, a una coronarografia dall'equipe diretta dal professor Italo Porto.

L'obiettivo dei sanitari è di dimettere il paziente entro il fine settimana, compatibilmente con le evoluzioni del suo quadro clinico.

Todaro ieri ha anche ricevuto in dono la bandiera della Regione Liguria dal presidente Giovanni Toti per il suo comportamento esemplare durante l'incendio: l'uomo è rimasto all'interno della galleria più a lungo di tutti per aiutare a fuggire le persone che erano a bordo del pullman, riportando l'intossicazione più grave. L'uomo, 56 anni, originario di Como, era subito stato sottoposto a seduta in camera iperbarica poi, per fortuna, il miglioramento in settimana.