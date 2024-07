Barca a vela capovolta e diportisti caduti in mare: salvati dalla guardia costiera

Soccorso "lampo" della guardia costiera nella serata di domenica 7 luglio per salvare due persone cadute in mare dalla loro barca a vela.

È successo verso le 19.30 quando la capitaneria di porto di Genova ha ricevuto sul numero di emergenza 1530 la segnalazione di un cittadino: "Vedo una barca a vela capovolta in mare con due persone in difficoltà".

La sala operativa ha immediatamente disposto l'uscita della motovedetta Cp 883 che in poco più di dieci minuti si è recata sul posto, a circa 200 metri dalla costa tra Zoagli e Chiavari. E in effetti c'era davvero una barca capovolta, in seguito a una falla nello scafo, con due diportisti finiti in mare.

La motovedetta ha recuperato le due persone in difficoltà, visibilmente scosse dall'accaduto, per poi trasportarle al sicuro al porto di Chiavari e affidarle alle cure del 118. A terra stavano aspettando infatti i volontari della Croce Verde di Chiavari e della Croce Rossa di Chiavari, ma per fortuna i due velisti non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale.