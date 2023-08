Inizio intenso per i cani bagnini di Voltri: salvate tre persone tra cui una bimba

Inizio intenso per i cani bagnini della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, che ieri - domenica 6 agosto - nella loro prima giornata di servizio sulla spiaggia di Voltri per l'estate 2023, hanno effettuato tre salvataggi.

Nel primo pomeriggio la labrador Tempesta con il suo conduttore Domenico hanno salvato una bambina di 10 anni, residente a Voltri, che nonostante il mare mosso ha voluto raggiungere il papà in acqua e alla fine si sono trovati entrambi in difficoltà tra le onde.

Dopo quasi un'ora, alle 15,30, una signora di 56 anni, residente ad Arenzano, si è avventurata in acqua nonostante il mare mosso: a quel punto ha chiesto aiuto, non riuscendo più a tornare a riva, ed è stata soccorsa dalla labrador Wispa con il suo pet mate Alessandro.

Neanche dieci minuti dopo ed ecco una nuova richiesta di aiuto: una 22enne di origini polacche nell'ambito della sua festa per l'addio al nubilato, si è tuffata ma si è trovata subito dopo in difficoltà tra le onde. A quel punto è stata portata a riva da Stefano e dalla sua labrador Melville che, dopo un addestramento di più di un anno, è entrata in azione per la prima volta.

Proprio per i loro servizi (l'anno scorso avevano salvato tre fratellini) il 16 agosto le unità cinofile della Sics riceveranno un riconoscimento a San Rocco di Camogli dove da 62 anni si tiene il Premio internazionale Fedeltà del Cane.

I cani bagnini di Voltri, per il dodicesimo anno, contribuiscono alla sicurezza di turisti e cittadini tutte le domeniche di agosto dalle 12 alle 18, più la giornata di Ferragosto, grazie a un accordo tra Municipio Ponente e guardia costiera di Genova.