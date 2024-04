Il commovente saluto al vigile del fuoco che va in pensione: "Il nostro bombo"

Commovente saluto sui social, sulla pagina 'Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Genova', a un collega pronto ad andare in pensione, si tratta di Federico Brizio che, con la fine del mese di aprile, potrà godersi il meritato riposo dopo i tanti anni di lavoro svolto come pompiere. Vengono simpaticamente citati gli studi dell'entomologo francese Antoine Magnan secondo cui "La struttura alare del bombo (non il calabrone), in relazione al suo peso, non è adatta al volo", con l'aggiunta dell'aforisma "ma lui non lo sa e vola lo stesso".

"Federico Brizio è il nostro bombo - si legge nel saluto -. Arriva nei vigili del fuoco nel 1984 effettuando il servizio di leva come vigile del fuoco ausiliario e nel 1991 diventa vigile del fuoco permanente. E non è esattamente lo stereotipo del vigile del fuoco, per come veniva interpretato dagli 'anziani' di allora. Fisicamente molto magro, educato, pure troppo, al punto che ti viene da pensare che bussi alla porta anche se sta uscendo. Ma lui, che sarà pure esile, ha la resistenza e la caparbietà di un mulo. Non gli interessa il parere precostituito di altri; ha deciso di diventare aerosoccorritore e lo diventa con piena dignità di ruolo per tecnica, stile, capacità di collaborazione e dialogo con gli altri, soprattutto con la componente sanitaria che opera sui nostri elicotteri. Si pone un traguardo: 200 verricellate di soccorso, cioè i recuperi da terra all’elicottero. E questo lo porta a un impegno che è durato 15 anni".

Un impegno che però è andato avanti in tanti altri campi, iniziando a occuparsi di organizzazione e gestione dei soccorsi: "Federico diventa un esperto nazionale nelle procedure delle sale operative - proseguono dal Comando -. Ma non diventa un teorico e lo dimostra ogni singolo giorno in cui svolge il suo lavoro in sala operativa. Lui le squadre non le segue; le accompagna e le sostiene da quando escono dalla sede a quando rientrano"

Ha fatto anche parte del team 'Tast' dei Vigili del Fuoco (Technical assistance support team) che ha una funzione di sostanziale 'Intelligence' a supporto delle attività all’estero. Ha svolto esercitazioni in Turchia, Francia, Bulgaria, Svezia, Croazia, Belgio, Slovacchia, ma anche operative ad Haiti per il terremoto, in Cile per gravi incendi boschivi e, pochi mesi fa, in Libia, per l’alluvione conseguente al cedimento di due dighe. Da remoto, ha anche garantito supporto per altre missioni all’estero dei Vigili del Fuoco, ad esempio a Beirut dopo l’esplosione in porto.

E poi la conclusione: "Competenze sempre messe a disposizione, anche svolgendo numerose volte il ruolo di docente. Tutto questo mantenendo una umiltà, disponibilità, autoironia e stile decisamente rari. La conclusione di questa parziale descrizione, per riallacciarci all’incipit, è che Federico è il vigile del fuoco che, nonostante i pareri scettici, se ne è fregato ha dimostrato di poter volare, a lungo e in alto. Federico sarebbe un esempio incredibile da seguire per i soli aspetti tecnici ed emularlo non sarebbe assolutamente semplice. Ma il principale grande insegnamento che Federico ci lascia è nei modi, la caparbietà, il sorriso anche quando gli ostacoli sembrano insormontabili, la capacità di subire torti e non avere mai una parola di astio verso chicchessia. Buon proseguimento di impegno perché sappiamo che non sarà la pensione a fermarti".

