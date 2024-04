SaluteSimplex, 24 servizi sanitari in un'unica piattaforma

È attivo SaluteSimplex, il nuovo strumento, che racchiude 24 servizi in un unico punto di accesso, fruibile via app o sito, tra cui prenotare e pagare un appuntamento Cup, cercare uno studio pediatrico o cambiare il proprio medico, consultare lo stato di occupazione dei pronto soccorso o consultare le proprie ricette.

Anche disdire un appuntamento è ora fattibile con un semplice clic, senza bisogno di entrare in PrenotoSalute ricordandosi i codici per l'annullo, permettendo quindi al sistema di riprogrammare rapidamente le prestazioni ad altri cittadini.

SaluteSimplex è stata sviluppata da Liguria Digitale ed è fruibile in modalità multi-device: come sito web (https://salutesimplex.regione.liguria.it) o con la app omonima scaricabile nelle due versioni per i dispositivi iOS e Android.

L'uso del sistema è molto semplice: dopo aver accettato solo al primo accesso i termini sulla privacy, si aprono due modalità di utilizzo, una libera, senza autenticazione, per tutti quei servizi 'aperti' (ad esempio la ricerca di uno studio medico o la mappa dei defibrillatori), oppure con Spid o Cie per accedere ai servizi personali come il Fascicolo Sanitario Elettronico o le proprie ricette.

Inoltre Regione Liguria ha pensato anche a chi preferisce utilizzare i servizi di PrenotoSalute, PrenotoPrevengo, PrenotoVaccino nel modo a cui è abituato (attraverso l'inserimento del codice fiscale e degli ultimi 5 numeri della tessera sanitaria), che potrà così continuare a farlo.

Sempre per semplificare la vita ai cittadini, per chi utilizza l'app è stato previsto un pin, che evita per 30 giorni di dover inserire Spid o Cie quando si effettua l'accesso. Sull'app, oltre ad avere in tempo reale la ricetta appena prescritta dal medico, approfittando delle funzioni tipiche dei cellulari, è in più possibile riceverne la notifica.

SaluteSimplex, sempre sull'app, aiuta i liguri a ricordare i propri appuntamenti, inserendo in automatico sul loro calendario personale ogni prestazione medica prenotata e attraverso l'invio di una notifica con tutti i promemoria. SaluteSimplex è progettata secondo un’architettura di tipo modulare, già pronta quindi per ampliarne nel tempo i servizi.

Questi i servizi disponibili da oggi: