Salone Nautico, blitz degli animalisti contro la caccia

Blitz degli animalisti al Salone Nautico genovese. I militanti del gruppo 'Centopercentoanimalisti', che nelle scorse settimane avevano appeso alcuni striscioni anche sul Bisagno, hanno fatto irruzione intorno alle ore 13:30 di giovedì 21 settembre. Arrivati fino alle biglietterie, hanno esposto uno striscione con scritto: "Liguria terra insanguinata! Fucili-frecce vs anime innocenti". Momenti di tensione con alcuni addetti alla sicurezza, poi è intervenuta la Digos che ha identificato gli attivisti.

Gli animalisti, nello striscione, fanno riferimento alla recente normativa regionale sulla caccia con arco e frecce. Da un paio di mesi vanno avanti diverse iniziative di protesta, alcuni gruppi avevano anche chiesto un intervento a livello nazionale.

"In Liguria si è aperta ufficialmente la stagione venatoria - affermano gli esponenti di 'Centopercentoanimalisti' -. Nella situazione di un territorio già devastato e depauperato da continue esondazioni di corsi d'acqua, frane, incendi ed edilizia selvaggia, la caccia viene a dare il colpo di grazia ad animali e natura. Quest'anno - proseguono - si aggiunge l'ulteriore barbarie della possibilità di cacciare con archi o balestre e frecce. Una forma di caccia ancor più crudele e sadica, con l'animale colpito che agonizza a lungo dissanguandosi, o sopravvive menomato. Da notare - concludono - che lo sdoganamento di questa pratica incivile non è opera della giunta regionale, ma del consiglio regionale della Liguria, dove la mozione (presentata da un leghista) è stata approvata a larga maggioranza (23 voti a favore su 28). Noi rifiutiamo la caccia, in tutte le sue forme".