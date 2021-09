Assalto al Nautico: nel fine settimana ingressi già sold out

Il Salone è già sold out per il fine settimana ma l'appuntamento con la nautica durerà fino a martedì 21.

Anche gli alberghi e i ristoranti stanno vivendo giornate di lavoro intenso con le camere tutte prenotate e un flusso di visitatori in centro che non si vedeva da tempo.

Dopo le lunghe code di ieri ai tornelli, l'organizzazione ha rafforzato i controlli del green pass all'ingresso: sempre attivo all'interno il punto dedicato ai tamponi per chi non ha la certificazione verde, molto frequentato anche nella seconda giornata di eventi, e il servizio vaccinazioni anti covid.

"È una bella giornata, in tutti i sensi", ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. "Soprattutto perché torniamo in mare con la Millevele, che l’anno scorso non si tenne a causa del maltempo, e subito dopo il Covid tornò a colpire con la seconda ondata. È la ciliegina sulla torta di una settimana davvero bellissima: il Salone nautico di Genova sta andando bene, è pieno di pubblico e di persone interessate al mondo della nautica".

"È un salone che vede gli operatori soddisfatti e tante famiglie a visitarlo: è l’Italia che volevamo costruire con la nostra gigantesca campagna vaccinale che sta mettendo tutti in sicurezza. Andiamo avanti così”.

In mattinata è partita la storica regata Millevele edizione 33 (l'anno scorso non si disputò per maltempo), organizzata dallo Yacht Club di Genova: davanti alla città oltre 200 imbarcazione che si sfideranno nello specchio acqueo.

Spazio anche alla politica, dopo la visita di ieri di Matteo Salvini, per questo pomeriggio è attesa la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini che visiterà gli stand e le banchine e poi terrà una conferenza stampa alle 15.30.

Per chi è riuscito ad acquistare il biglietto ecco gli appuntamenti di sabato 18 settembre:

Breitling Theatre | Teatro del Mare

Ore 11.00 – 12.00: RINAutic Live – Nautica, obiettivo Green, a cura di RINA Services – Evento FORUM

Ore 12:15 – 13:30: Il vento di Luna Rossa Prada Pirelli al Salone di Genova. Partecipano: Max Sirena Team Director & Skipper; Gilberto Nobili Operations Manager; Horacio Carabelli Design Coordinator

Ore 13:30 – 14:00: L’eccellenza della vela Italiana incontra il pubblico del 61° Salone Nautico – partecipano: Max Sirena, Giancarlo Pedote, Ruggero Tita e Caterina Banti

Ore 14:00 – 15:00: La Federazione Italiana Vela presenta le regate 2022

Ore 15:00 – 16:00: Premiazione scuole di vela FIV

Ore 16:00 – 17:00: Federazione Italiana Vela - Le Medaglie Olimpiche di Tokyo 2020 – Partecipano Ruggero Tita e Caterina Banti

Padiglione Blu

Ore 10:30 – 13:00: VIII Conferenza Nazionale sul Turismo Nautico: Le scelte per la ripartenza

Torna l’importante appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo. A cura di Federturismo, con la collaborazione con Confindustria Nautica – Sala Forum

Ore 12:00: Le Reti d’impresa della nautica - L’aggiornamento della mappatura delle reti del comparto, a cura di Retimpresa, Sala Innovation

Ore 14:00: Caffè del Salone Nautico incontro con Alessandro Gianneschi, Vicepresidente Confindustria Nautica – Sala Stampa

Ore 14:30: L’evoluzione dei porti: digitalizzazione, a cura di AEIT – sezione ligure, society AEE per l’energia elettrica, Scuola Politecnica di Genova, Ordine degli Ingegneri di Genova – Sala Forum

Ore 16:30: Scafi puliti – essenziali per una nautica sostenibile e per la biodiversità marina, a cura di ICOMIA – International Council of Marine Industry Associations – Sala Innovation