Tenta di sfondare la porta di una casa in pieno giorno, arrestato

In pieno giorno ha tentato di aprire la porta di un'abitazione, colpendola con dei forti colpi e danneggiandola vistosamente. Per questo la polizia di Stato ha arrestato un 24enne per il reato di tentata violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per furto aggravato.

L'allarme è scattato intorno alle 13.30 di domenica 29 ottobre 2023 quando alcuni cittadini hanno segnalato alla centrale operativa quello che stava succedendo in salita di San Gerolamo, tra piazza Portello e spianata Castelletto. I poliziotti delle volanti sono riusciti a placare il giovane, nonostante stesse cercando affannosamente una via di fuga.

Il proprietario, recatosi sul posto, ha riferito agli agenti che già nelle giornate precedenti aveva dovuto cambiare la serratura del portoncino dell'abitazione, che al momento è disabitata, perché era stato avvisato che persone sconosciute ne avevano preso possesso. Anche in quella circostanza era intervenuta la polizia, che aveva trovato all'interno dell'abitazione alcuni oggetti non del proprietario, che sono stati sequestrati.

Il 24enne è stato accompagnato in questura, dove, durante il fotosegnalamento, ha aggredito i poliziotti, facendo resistenza. La direttissima questa mattina.