Principe, dormono e vivono per strada: "Non accettano di essere aiutati, problemi di igiene e ordine pubblico"

Difficoltà in salita della Provvidenza, dove il consigliere comunale Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) ha segnalato la presenza di diversi senzatetto, con condizioni di convivenza non delle più facili: "La strada - dice il consigliere - è collocata nei pressi dei servizi fondamentali per l’arrivo dei turisti in città tra cui la stazione ferroviaria di Piazza Principe e dista poche centinaia di metri dal terminal crociere. Ma è anche un crocevia dell’accesso ai quartieri di Oregina e Lagaccio. La situazione igienico sanitaria e dell’ordine pubblico nella strada all’altezza del civico 10 è compromessa dalla stabile presenza di cittadini senza fissa dimora che hanno deciso di stanziarsi in quel tratto. I residenti hanno già avvisato in maniera informale la polizia locale e le forze dell’ordine, ma sarebbe bene che il Comune predisponesse interventi urgenti al fine di ristabilire le condizioni ottimali di convivenza civile".

L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha informato di aver compiuto tre sopralluoghi, il 16, il 17 e il 19 proprio in salita della Provvidenza, ma senza aver mai trovato nessuno fermo a dormire per la strada. Non è stata inviata in ogni caso la polizia locale, bensì operatori del terzo settore nella speranza di riportarli in un percorso di reinserimento nella società.

"Sul territorio cittadino - ha chiarito Gambino - abbiamo in corso un patto di sussidiarietà con gli enti del terzo settore per l’assistenza alle persone senza fissa dimora e dal punto di vista dei posti letto non andiamo mai in overbooking. Nel periodo invernale abbiamo anche collaborazioni che aumentano i posti letto e riusciamo a garantire riparo a chi non vuole stare all’aperto e vuole un luogo riparato. Ci sono però persone che non accettano in nessuna maniera di essere aiutati, spesso sono persone ai margini estremi della società o con problemi psichiatrici: l’approccio che stiamo cercando di avere non è quello securitario, ma è quello di far intervenire gli operatori di strada, quelli del terzo settore e i sanitari, proprio per far sì che ci sia un recupero sociale o quanto meno la messa in sicurezza sia della persona senza fissa dimora che delle persone che lamentino un senso di insicurezza".

D'estate, però, è più difficile convincere le persone ad andare nei dormitori: "A livello cittadino nella città di Genova stazionano all’aperto tra le 50 e le 30 persone, tutti irriducibili che non hanno né voglia né volontà di essere aiutati. Noi non demordiamo - conclude Gambino - e tramite il terzo settore e i servizi sociali stiamo cercando un modo per condurli verso una vita più dignitosa".