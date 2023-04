Agenti della Locale accerchiati da 40 persone durante un controllo documenti

Accerchiati da una quarantina di persone dopo aver chiesto i documenti a due stranieri. È successo ad alcuni agenti della polizia locale nella serata tra venerdì 28 e sabato 29 aprile in salita Pollaiuoli nel centro storico genovese.

Tutto è nato dal rifiuto di uno dei due stranieri a mostrare i documenti, a questo punto si è accesa una discussione, degenerata con l'arrivo di altre persone che hanno accerchiati gli agenti. In soccorso sono arrivati i colleghi della Polizia di Stato, alla vista delle pattuglie in arrivo nel gruppo si è scatenato il fuggi fuggi. Alla fine i due stranieri sono stati denunciati. La notizia è stata riportata dall'Ansa.

Una situazione simile era successa in via Prè nei giorni scorsi e in via Gramsci a fine marzo.