Tubo rotto a San Fruttuoso: fiume d'acqua e tecnici al lavoro, le tempistiche

Grossa perdita d'acqua a San Fruttuoso in Salita della Noce, strada che sale da via Donghi, poco dopo l'intersezione con via Torti.

Un fiume d'acqua, agevolato dalla pendenza, sta causando allagamenti nella zona nella tarda mattinata di mercoledì 14 settembre 2022, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che raccomandano la massima attenzione, in corso l'intervento dei tecnici per la risoluzione del guasto.

Iren ha spiegato a Genova Today che la perdita è dovuta alla rottura di una grossa tubazione e che è i propri tecnici sono già al lavoro per il ripristino, che è stato fissato per il tardo pomeriggio di mercoledì 14 settembre 2022. Al momento risultano disservizi solo in salita della Noce, dove i residenti si trovano senz'acqua.