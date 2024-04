Salita della Misericordia: riapertura entro fine anno

Salita della Misericordia riaprirà entro il 2024: il passaggio che parte da via San Vincenzo e porta verso l'Acquasola è chiuso da tempo, a causa di un muro pericolante parzialmente franato ormai oltre 25 anni fa. Ma qual è il suo futuro?

A chiederlo, in consiglio comunale, Francesca Ghio della lista Rossoverde: "Il muro non è ancora stato riparato, sembra a causa di un contenzioso relativo alla proprietà tra privati e amministrazione. La salita è stata asfaltata per consentire il passaggio di mezzi dedicati all'attività edile alla fine della strada, ma in quali tempi potrà tornare a essere percorsa dal pubblico?"

L'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha spiegato che la chiusura della strada è stata mantenuta e destinata ad aree di cantiere attive dal 2018 per un intervento di edilizia privata alla fine della salita. "È stata realizzata un'asfaltatura temporanea per proteggere la mattonata della salita, intanto la direzione comunale manutenzioni ha sistemato alcuni manufatti e attuato la messa in sicurezza della scarpata, in particolare sul verde".

Attualmente, ha spiegato l'assessore, è in fase di progettazione un muro di paramento funzionale a garantire la sicurezza nell’esecuzione dei lavori: "Al termine avverrà, entro la fine del 2024, la riapertura di salita della Misericordia".