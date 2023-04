Salita Granarolo, lavori al via: "Sono provvisori, poi ci sarà l'intervento definitivo"

Sono cominciati in salita Granarolo alcuni lavori di Aster per la messa in sicurezza e gli interventi di ripristino della creuza, non sono però mancati i 'mugugni' da parte di alcuni cittadini per l'utilizzo del cemento e Luciano Cavazzon, assessore pentastellato del Municipio Centro Ovest a viabilità, lavori pubblici e sicurezza, fa chiarezza attraverso le pagine di Genova Today.

"Il Comune, in collaborazione con i Municipi, ha censito le creuze storiche e più belle di Genova - spiega - e tra queste c'è proprio quella di salita Granarolo, per la quale è in programma un rifacimento totale e a regola d'arte. In questi mesi, però, molti cittadini, rappresentati da un residente della zona, hanno chiesto un intervento immediato perché a causa delle buche la situazione poteva essere pericolosa per gli anziani o per chi utilizza mezzi a due ruote. Siamo quindi intervenuti per trovare una soluzione provvisoria per la messa in sicurezza".

"Come ho specificato a coloro che chiedevano la messa in sicurezza - prosegue Cavazzon - dopo un sopralluogo con i funzionari di Aster e con il consigliere Domenico Minniti, abbiamo deciso di procedere in questo senso e i lavori sono iniziati. Sappiamo che si tratta di quello che a Genova viene chiamato 'tapullo', ma consentirà di utilizzare la creuza in sicurezza in attesa dei futuri interventi definitivi e a regola d'arte. Ringrazio Aster per la costante collaborazione e ringrazio i cittadini presenti al sopralluogo, anche loro estremamente collaborativi".