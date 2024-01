Saldi al via: parcheggi gratis per promuovere lo shopping, le date

Venerdì 5 gennaio 2024 partono i saldi invernali e per l'occasione il Comune di Genova ha deciso di sospendere 'Blu Area' e 'Isole Azzurre', come già avvenuto anche in passato. La misura sarà poi ripetuta anche nella giornata di sabato 13 gennaio 2024. I saldi proseguiranno invece fino a domenica 18 febbraio e, secondo le stime di Confcommercio, l'acquisto medio per famiglia sarà di 306 euro e di 137 per persona.

Nell'ordinanza specifica si legge che la Giunta comunale vuole porta avanti iniziative finalizzate alla promozione della città in ottica commerciale o turistica e che "ha preso atto della volontà, espressa da parte del tessuto commerciale cittadino, di ripetere nuovamente per il periodo invernale 2024 l’iniziativa di sospensione dell’operatività di tutta Blu Area, incluse le Isole azzurre, in concomitanza con l’avvio dei saldi invernali, accolta positivamente dagli assessori competenti".

Posteggi gratis, quindi, nelle giornate di venerdì 5 gennaio (anche perché poi sabato 6 gennaio è comunque festivo) e sabato 13 gennaio 2024 nelle aree regolamentate secondo i regimi 'Blu Area' e 'Isola Azzurra'. Di fatto sono cinque giorni totali in cui non si pagheranno i posteggi considerando festivi e domeniche.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp