Inchiesta corruzione, l'idea per favorire una sala slot chiusa per il covid: "Trasformiamola in centro vaccinale"

Una sala giochi adibita a centro vaccinale. Questo era almeno il proposito di Arturo Angelo Testa, insieme al fratello gemello Maurizio al centro delle indagini della procura di Genova che li ha indagati con l'accusa di corruzione elettorale finalizzata ad agevolare l'attività di Cosa Nostra. Nella stessa inchiesta, ricordiamo, sono ai domiciliari, tra gli altri, Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Matteo Cozzani, Paolo Emilio Signorini è invece in carcere. Per i gemelli Testa la gip Paola Faggioni ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Boltiere.

L'idea di Testa, mai realizzata, era quella di dare una mano a un amico, proprietario di una sala giochi chiusa a causa delle restrizioni dovute al covid. Leggendo le carte dell'inchiesta si torna al 14 ottobre del 2020, il proprietario della sala slot chiede a Testa di procurargli un incontro con Toti e con il sindaco di Genova Marco Bucci. "Siccome è venuta una cosa qua a Genova di Toti e Bucci, che fanno chiudere le sale giochi... è possibile parlare con 'sto Toti o con 'sto Bucci che siamo una decina di sale giochi qui a Genova".



L'imprenditore non sapeva quindi che il provvedimento di chiusura delle sale giochi era stato preso dal governo in contrasto alla diffusione del covid. In quel periodo, in Italia, erano ancora centinaia i casi di contagio e decine le morti; provvedimenti come la chiusura delle sale giochi e dei casinò erano necessari, e regioni e comuni non potevano che adeguarsi. Testa infatti risponde al suo interlocutore: "Di parlare possiamo parlare... Ti ripeto io la prossima settimana sono lì perché ho un incontro con il braccio destro di Toti e poi vediamo cosa... Perché se è una cosa regionale si può limare ma se è per decreto dubito che possiamo fare qualcosa".

Passano alcuni mesi, ma Testa non dimentica il favore chiesto dall'amico. Durante una conversazione con una donna che gli dice di conoscere il proprietario della sala slot, Testa le annuncia l'idea "Adesso c'ha una sala scommesse... Siccome è fermo là, l'abbiamo messa a disposizione di Toti, se qualcuno volesse, diciamo così, adibirlo a centro vaccinazioni, siccome sono quattrocento metri quadrati, capito...Gli ho fatto fare il contatto, non so se riusciremo perché, sai, c'è il cambio di destinazione d'uso e non è facile, come dire, inventarsi una sala, una sala giochi a sala vaccinazione però... Comunque lui mi ha chiesto un aiuto ed io gliel'ho dato, l'ho fatto parlare direttamente col capo di gabinetto di Toti quindi".