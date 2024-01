Migliaia di sacchetti di plastica non a norma e oli smaltiti irregolarmente: maxi multe e denunce

Migliaia di sacchetti di plastica non a norma, dunque sequestrati, ma anche smaltimento irregolare degli oli residui delle friggitrici e asportazione di sabbia: questo l'esito dei controlli sul territorio della Capitaneria di porto di Genova che ha sanzionato diversi negozi, ristoranti e stabilimenti balneari.

I controlli e le indagini, volti a salvaguardare l'ambiente, hanno portato la guardia costiera in un negozio di alimenti etnici di Genova: qui sono sottoposte a sequestro circa 300 borse di plastica non conformi alla normativa sugli imballaggi non biodegradabili o compostabili. L'accertamento era solo l’ultimo a seguito di una più ampia attività investigativa che aveva consentito di individuare un centro di grande distribuzione in Emilia Romagna presso il quale i militari avevano trovato e sequestrato ben 25 mila sacchetti di plastica in materiale leggero, sottraendoli così dalla catena commerciale.

Ai titolari degli esercizi è stata irrogata una sanzione amministrativa da 15 mila euro, analogamente a quanto avvenuto in Emilia Romagna ad altri due negozi, con il sequestro di circa ottomila ulteriori buste in plastica non conformi.

Sempre nell'ambito dei controlli ambientali, una cartiera dell’entroterra genovese è stata sanzionata, sia penalmente che amministrativamente, per aver disperso residui cartacei della lavorazione e per l’irregolare deposito di oli esausti: specie per quanto riguarda gli oli, il pericolo era che le sostanze contaminassero il torrente sottostante con conseguenti possibili ripercussioni sulle acque marine.

Inoltre, sette ristoratori sono stati sanzionati per l’irregolare smaltimento degli oli residui delle friggitrici.

Infine, due gestori di stabilimenti balneari del levante genovese sono stati sanzionati per l’asportazione e movimentazione di sabbia dell’arenile contiguo alla loro concessione.