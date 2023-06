Incendio in un magazzino: paura nel levante

Nella tarda serata di giovedì 29 giugno 2023 c'è stato un incendio all'interno di un magazzino di via Molfino a Ruta di Camogli, all'altezza di via Lagno. Inizialmente era stata ipotizzata un'esplosione da alcuni residenti che avevano sentito uno strano rumore lanciando l'allarme, in realtà era stato lo scardinamento della saracinesca a causarlo, sono andati a fuoco carte e fili elettrici presenti all'interno, causando molto fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e bonificato l'area, durante le operazioni gli abitanti del palazzo sono stati fatti uscire dalle proprie abitazioni, nelle quali sono rientrati al termine della messa in sicurezza.

Presente anche un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Ruta, fortunatamente non ci sono però stati feriti gravi, una persona è stata trattata sul posto.