S'intrufola in un ristorante di notte, arrestato

A finire in manette è stato un cinquantenne con precedenti specifici. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche un poliziotto libero dal servizio

Dopo aver forzato la porta antipanico di un ristorante in via Ruspoli alla Foce, si è introdotto all'interno del locale, facendo scattare l'allarme. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile e un agente della polizia di Stato, libero dal servizio, si sono precipitati sul posto.

È successo nella tarda serata di lunedì 8 febbraio 2021. L'uomo, un cinquantenne gravato da pregiudizi di polizia anche per furto, al termine degli accertamenti è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e in attesa del rito direttissimo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza.

All'interno del ristorante, come accertato dal sopralluogo effettuato insieme al proprietario, non risultano ammanchi.