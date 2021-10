La ruota panoramica all'Acquasola, la proposta di Garbarino

"La ruota panoramica all'Acquasola". Questa la proposta di Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova, protagonista della realizzazione dell'hub extraurbano di viale Caviglia.

In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook Garbarino ha lanciato l'idea dopo il trasloco forzato dall'area del Porto Antico a inizio ottobre, spiegando che la soluzione legata ai giardini di Brignole sarebbe poco praticabile. La ruota panoramica era stata installata nel 2016 all'Arena del Mare per poi essere spostata a Calata Mandraccio. Ora cerca una nuova sistemazione.

"Oggi c'è una problematica - spiega Garbarino - abbiamo l'hub dell'extraurbano di viale Caviglia, il piazzale tra piazza della Vittoria e la stazione ferroviaria di Brignole, dove noi facciamo da capolinea per tutta la provincia, da Arenzano a Sestri Levante e a tutte le vallate interne. Abbiamo una movimentazione di 90 corriere al giorno e 4/5mila persone che tutti i giorni si spostano. È stata fatta una richiesta per occupazione suolo da parte della società che gestisce la ruota panoramica che deve essere spostata a causa dei lavori nella zona del Porto Antico. Piazzale Kennedy non è disponibile a causa dei lavori del waterfront, per viale Caviglia sarebbe secondo me un grosso problema perché metteremmo a rischio il trasporto extraurbano e urbano tornando indietro di 30 anni. Mi sento di fare una proposta, perché giustamente chi lavora deve essere tutelato: i gestori hanno tutti i diritti di fare richieste, ma la politica deve trovare delle soluzioni. Propongo quindi di prendere in considerazione i giardini dell'Acquasola, che potrebbero ritornare ai vecchi fasti. Abbiamo un bellissimo parco frequentato da mamme e bambini, con la ruota panoramica mi sento nella condizione di poter dire che potrebbe essere studiato un piano per una navetta che dal centro di Genova trasporti le persone ai giardini per andare sulla ruota panoramica. L'Acquasola verrebbe rivalutata, come è stato rivalutato viale Caviglia che un tempo era considerato zona pericolosa. Se nei quartieri bui portiamo la luce, la vita si sviluppa da sola".