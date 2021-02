Occupano locale commerciale inagibile, sul tavolo tracce di crack

Due giovani sono stati denunciati dalla polizia, intervenuti in zona Darsena. Trovati anche diversi oggetti di presumibile provenienza furtiva

La polizia di Stato di Genova ha denunciato un 19enne genovese e un 27enne di origini cilene per invasioni di terreni o edifici, danneggiamento e ricettazione, in concorso tra loro.

I due sono stati sorpresi dai poliziotti delle volanti all'interno di un locale commerciale di proprietà del Comune in via Rubattino in zona Darsena, chiuso al pubblico poiché dichiarato inagibile, transennato con nastri e relativo avviso.

Gli agenti, dopo aver notato alcune vetrate e l'inferriata di accesso forzate, sono entrati all'interno del locale, sorprendendo i due uomini mentre cercavano di nascondersi. Sopra un tavolo una candela appena spenta, il cellulare del 19enne, vario materiale per il consumo di crack e, poco distante, diversi oggetti di presumibile provenienza furtiva (attrezzatura e materiale da cantiere, valigeria, biciclette, piccoli elettrodomestici, pezzi di auto, un giubbotto con la scritta Aeroporto di Genova).