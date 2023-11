Rubavano borse e vestiti per poi rivenderli: cinque ladri finiscono nei guai

Rubavano capi di abbigliamento per poi rivenderli: una vera e propria organizzazione, composta da tre donne e due uomini originari dell’Europa dell’Est, è stata sgominata dalla polizia locale (Nucleo reati predatori).

Tutto è cominciato a inizio novembre, con il furto di tre borse per un valore di 650 euro nell’ex mercato di corso Sardegna. In quest'occasione, i ladri erano stati identificati dalla polizia locale dopo aver visionato le telecamere di sicurezza. In seguito è scattata la perquisizione nell'appartamento di uno dei cinque responsabili, e qui è stata ritrovata la refurtiva insieme ai vestiti indossati dai soggetti al momento del furto.

Già noti alle forze dell’ordine per altri furti commessi presso vari esercizi commerciali della zona, sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

"Il Nucleo reati predatori della polizia locale – dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino – è una divisione nata nel maggio del 2019 che si occupa prevalentemente di attività di prevenzione e controllo dei comportamenti illeciti quali i furti negli esercizi commerciali. Un lavoro che non si limita all’esclusivo intervento di emergenza ma che, spesso, comporta un complesso lavoro di indagine e di appostamenti. Gli agenti operano su tutto il territorio genovese: un impegno della polizia locale a tutela dei negozianti sempre più frequentemente vittime di taccheggiatori e rapine improprie, oltre ad aggressioni nei confronti degli addetti alla vigilanza".