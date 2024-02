Rubano portafogli a un anziano e tentano prelievo al bancomat, arrestati

Si sono impossessati di due portafogli, trafugati da due borselli, e si sono allontanati per poi prelevare soldi al bancomat con le carte rubate.

Vittime del raggiro un anziano in centro storico e un poliziotto in piazza Pallavicini a Rivarolo. É successo ieri sera, mercoledì 7 febbraio, alle 21.

I protagonisti della vicenda sono due nordafricani di 30 e 28 anni fermati e arrestati dalla polizia per indebito utilizzo di carte di credito e furto con destrezza in concorso.

A far intervenire gli agenti delle volanti dell'upg, l'allarme lanciato dal collega a cui è arrivato sul cellulare un avviso di prelievo dal suo conto. I malviventi si erano spostati nel frattempo a Bolzaneto per utilizzare le carte rubate ma il sistema informatico li ha incastrati.

La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari, per i due ladri sono scattate le manette e il processo per direttissima in programma per questa mattina.