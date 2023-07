Rubano liquori per 400 euro all'Esselunga: denunciati un 50enne e un 19enne

Hanno rubato 400 euro di liquori dagli scaffali di un supermercato, per questo sono stati denunciati.

È successo all'Esselunga di San Benigno, dove due uomini, un italiano di 50 anni, pregiudicato, e un 19enne rumeno, hanno rubato numerose bottiglie di liquori.

Fermati dalla sorveglianza e poi perquisiti dai carabinieri, sono stati trovati in possesso della refurtiva dal valore di 400 euro. La merce rubata è stata recuperata e restituita. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.