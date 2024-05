Rubano cellulare e scappano, presi da quattro agenti fuori servizio

La polizia ha arrestato due giovani, entrambi senza fissa dimora, per rapina impropria, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È successo in centro storico. Ad arrestarli quattro agenti, liberi dal servizio, intervenuti rispondendo alla richiesta d’aiuto di un cittadino che era stato appena derubato del cellulare che custodiva in tasca.

Gli autori del furto si erano dati alla fuga e lui stava cercando di raggiungerli. I quattro poliziotti, dopo un faticoso inseguimento, hanno rintracciato i due in vico Mezzagalera riuscendone a fermarne uno, mentre l’altro è riuscito a fuggire ma è stato, poco dopo, raggiunto in piazza delle Erbe. Entrambi hanno reagito con violenza ingaggiando una colluttazione durante la quale tutti e quattro i poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili dai 4 ai 7 giorni.

Durante le fasi concitate dell’arresto è stato recuperato il cellulare sottratto, del valore di 200 euro, poi riconsegnato al legittimo proprietario. I due sono stati processati per direttissima.