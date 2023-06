Anziana passeggia con un amico e le strappano la borsa: due arresti

Stava passeggiando quando la borsa le è stata violentemente strappata da una sconosciuta: è successo a una donna di 73 anni, intenta a camminare con un amico in vico delle Monachette e vittima di uno scippo.

Il fatto risale ad aprile, ma la polizia di Stato dopo un'indagine è risalita ai presunti colpevoli e li ha arrestati in questi giorni: secondo la ricostruzione degli agenti un uomo e una donna avrebbero raggiunto la signora e le avrebbero strappato la borsetta con violenza, per poi allontanarsi velocemente nel dedalo di vicoli della zona di Prè.

Le indagini della Mobile, supportate dalla visione delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza, hanno consentito in questo caso (e in quello, portato avanti in parallelo, della rapina con l'acido) di completare il quadro indiziario sulla base del quale, fermo restando il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere per tutti gli indagati.

I provvedimenti sono stati eseguiti dagli uomini della Squadra Mobile e del commissariato di Prè.