Rubano sui treni e danneggiano auto fuori dalla stazione: quattro denunciati (tra cui un minore)

Tre persone sorprese a rubare bagagli sui treni, e una che stava danneggiando auto parcheggiate fuori dalla stazione: per questo la polfer ha denunciato quattro persone, nell'ambito di un apposito servizio volto a incrementare la sicurezza tra i ponti del 25 aprile e 1 maggio. In tutto nella Città Metropolitana di Genova sono state impiegate 123 pattuglie anticrimine ed effettuati 6 servizi di scorte ai treni.

In particolare gli agenti sono stati particolarmente impegnati nella ricerca degli autori di una serie di furti ai danni dei passeggeri di alcuni Intercity di passaggio a Genova il 27 aprile. La polfer ha recuperato alcuni documenti abbandonati nella stazione della metro di Brin, ed è riuscita a risalire grazie a un 21enne nord africano, irregolare sul territorio nazionale, riconosciuto da una delle vittime dei furti: il ragazzo infatti l'aveva distratta per permettere a un complice di rubarle il bagaglio.

Per risalire al complice, la polizia ferroviaria ha passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il giorno successivo, nella stazione di Principe, la polfer ha notato proprio quel soggetto che si aggirava con fare sospetto a bordo di un treno in sosta. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, lui ha risposto di non averli, dichiarandosi minorenne. Ma gli accertamenti attraverso i rilievi fotodattiloscopici e l'esame radiologico disposto dal pm ed eseguito al Gaslini hanno permesso di appurarne la maggiore età. Il ragazzo, anch'esso nord africano e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per false attestazioni sull'identità personale, furto aggravato e continuato e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Altro episodio sempre di furti sui treni ha visto protagonista un 17enne sempre extracomunitario, fermato per un controllo dalla polfer di Chiavari il 30 aprile, dopo essere sceso da un Frecciabianca. Il giovane, di fronte alla richiesta degli agenti, non è stato in grado di aprire il trolley che aveva con sé dimostrando di non conoscere la combinazione di sicurezza del lucchetto. Successivi accertamenti hanno confermato il furto ai danni di un passeggero in viaggio a bordo dello stesso treno mentre è stato accertato che il minore, che al momento del controllo aveva fornito un nome falso, si era allontanato pochi giorni prima da una casa di accoglienza di Milano in cui era ospitato. È stato denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e furto aggravato, e affidato a un'altra struttura per minori.

Il 25 aprile, invece, è stata denunciata una cittadina greca di 65 anni senza fissa dimora, colta sul fatto mentre danneggiava alcune auto in sosta in piazza Acquaverde, fuori dalla stazione di Principe. In quel caso a notare il suo comportamento è stato il proprietario di un mezzo che ha subito chiamato la polfer. Gli agenti sono immediatamente intervenuti riuscendo a identificare la 65enne e sequestrandole le forbici che stava utilizzando per vandalizzare i veicoli. Dopo gli accertamenti di rito, è stata denunciata per danneggiamento aggravato e continuato.