Entrano nei negozi e rubano alcolici: quattro denunciati in diversi quartieri

Quattro persone sono state denunciate per furto aggravato dai carabinieri del comando provinciale di Genova che, nel corso della giornata di ieri, hanno lavorato a diverse operazioni.

Il primo caso riguarda tre uomini di origine tunisina (di cui uno pregiudicato): in serata sono entrati in un supermercato di Nervi e hanno cercato di rubare, nascondendoli in uno zaino, alcolici e diversi generi alimentari, per un valore di poche decine di euro. I tre sono però stati notati dal personale della vigilanza interna che li ha fermati e ha chiamato i carabinieri. I militari li hanno trovati in effetti in possesso della merce rubata e hanno proceduto a denunciarli.

Il secondo caso, un uomo di 46 anni, lombardo, incensurato, bloccato dai carabinieri dopo essersi impossessato di diverse bottiglie di alcolici per un valore di circa 100 euro all'interno di un negozio in via del Lagaccio. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.