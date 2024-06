Sfila lo zaino a un uomo e lo butta sui binari: 48enne in manette

Sfila lo zaino a un uomo e lo getta sui binari della ferrovia. È successo domenica pomeriggio in via Buozzi. Secondo il racconto dell'uomo che ha chiesto l'intervento delle volanti, la donna, una 48enne non dimorante a Genova, si sarebbe avvicinata sfilandogli, con un gesto repentino lo zaino. Alla richiesta dell'uomo di restituirglielo, avrebbe gettato lo zaino sui binari, prima di allontanarsi a bordo di un autobus.

Gli agenti hanno prontamente rintracciato il mezzo pubblico fermandone la corsa e invitando la donna a scendere per salire sull’auto di servizio. La stessa ha reagito con vigorose spinte e calci. Una volta fermata, è stata controllata e trovata in possesso di un paio di forbici, un coltello, e un punteruolo. La 48enne è stata quindi arrestata con l'accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposta a rito direttissimo.

Lo zaino rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.