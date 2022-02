Ruba videogiochi danneggiando l'antitaccheggio: arrestato 38enne

Ha rubato due videogiochi nell’apposito reparto dell’Unieuro, danneggiando la custodia di protezione per disattivare le barriere antitaccheggio; poi, si è diretto verso la stazione di Brignole. La sua fuga, però, è durata poco grazie al tempestivo intervento del personale del Nucleo Reati Predatori della polizia locale, che lo ha fermato sventando, così, il tentativo di furto.

Il fatto risale a giovedì 24 febbraio. Un addetto alle vendite del negozio Unieuro di piazza della Vittoria ha notato un uomo frugare, con fare sospetto, nell’espositore dei videogame, per poi raccogliere un gioco, danneggiare la custodia protettiva antitaccheggio e infilarlo nella giacca. L’addetto ha avvisato il direttore dell’esercizio, che ha avuto conferma del furto visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza interne al negozio. Nel frattempo, l’uomo aveva guadagnato l’uscita, complice la mancata attivazione delle barriere antitaccheggio.

Sul posto è giunta una pattuglia della locale, avvisata dell’accaduto dal personale di Unieuro. Gli agenti, su indicazione degli addetti del negozio, si sono messi sulle tracce dell’autore del reato, che si era incamminato nella direzione della stazione ferroviaria. Una volta fermato, lo hanno condotto agli uffici della polizia locale di piazza Ortiz per l'identificazione. Si trattava di un genovese di 38 anni con precedenti di polizia. Indosso, oltre ai due videogiochi sottratti all’Unieuro (per un valore complessivo di 100 euro), gli è stato trovato un involucro contenente 0,2 grammi di cannabis, sequestrato dagli agenti. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.