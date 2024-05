Saccheggia il supermercato, scoperta si dà alla fuga, 33enne arrestata da un carabiniere in borghese

Aveva letteralmente saccheggiato il supermercato, tentando di nascondere nel giubbotto merce per un valore di 190 euro, ma la guardia giurata l'ha subito notata e fermata, richiamando l'attenzione di un carabiniere in borghese. Il goffo tentativo di furto è avvenuto nei giorni scorsi in un supermercato di via Posalunga. Protagonista della vicenda una donna di 33 anni, già nota alle forze dell'ordine proprio per reati di furto in esercizi commerciali.

Dopo aver rubato, cercando malamente di nascondere la merce, la donna si è avviata alla cassa e una volta fermata ha spinto l'addetto alla vigilanza, uscendo di corsa dal supermercato. Sfortunatamente per lei a fare la spesa c'era anche un carabiniere in borghese, libero dal servizio che, vista la scena si è lanciato all'inseguimento della fuggitiva. Una volta raggiunta è scattato l'arresto con l'accusa di rapina impropria. La merce è stata recuperata e ovviamente riconsegnata al supermercato.