Aprono il furgone e trovano il ladro a bordo, arrestato dalla polizia

Ha sentito dei rumori provenire dal suo furgone cabinato e ha chiamato la polizia.

Sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno aperto il vano merci e trovato il ladro; l'episodio risale a ieri mattina, sabato 16 dicembre, in via Gramsci. Il proprietario del mezzo, un venditore ambulante senegalese, intorno alle 7 di mattina stava per mettersi alla guida per andare al mercato quando ha notato il finestrino infranto e percepito che qualcuno si trovava a bordo.

Il ladro, un marocchino di 34 anni, è stato arrestato dalla polizia per furto: sarà processato per direttissima domani mattina.